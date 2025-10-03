Меню
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали

3 октября 2025 18:36
Детективный триллер выйдет на Нетфликсе уже через несколько дней.

Хотя октябрь уже не порадует теплыми деньками, остаться вечером дома под пледом тоже есть причина — и не одна. Традиционно на осень запланировано огромное количество премьер, в том числе и релиз тех фильмов, которые можно будет сразу же посмотреть на стриминге без долгого ожидания их появления в «цифре».

Лидером по количеству долгожданных премьер уже в который раз остается Нетфликс — буквально через несколько дней на платформе появится интригующая детективная драма с Кирой Найтли в главной роли. Пока фильм еще не успели посмотреть даже критики, его уже вовсю хвалит как минимум один участник производственного процесса.

Автор романа «Девушка из каюты № 10» в восторге от экранизации

Кадр из фильма «Девушка из каюты № 10»

О том, что она успела посмотреть будущий фильм еще до предпоказа, писательница Рут Уэйр рассказала в интервью изданию People несколько дней назад. По ее словам, она непосредственно участвовала в процессе создания адаптации и постоянно приходила на съемочную площадку, но все же не отвечала за большую часть креативных решений — Уэйр считает, что в этом случае сделала правильно, доверившись профессионалам индустрии.

Писательница также похвалила создателей «Девушки из каюты № 10» за отличную альтернативную концовку, которая идеально вписалась в ее собственный сюжет, и отметила красоту исполнительницы главной роли Киры Найтли — тут Уэйр подчеркнула, что свою героиню Ло Блэклок она представляла себе менее привлекательной.

Концовка «Девушки из каюты № 10» будет отличаться от финала книги — и это к лучшему

Накануне премьеры Уэйр недвусмысленно подчеркнула, что команда, трудившаяся над фильмом, проделала большую работу над концовкой, которая будет отличаться от той, что описывает сама Уэйр в одноименном романе.

Хотя многие в этом случае могут возмутиться решению отойти от оригинального сюжета, «Девушка из каюты № 10» потенциально может найти успех именно благодаря таким изменениям — таким образом финал застанет врасплох в том числе и тех, кто уже прочел книгу.

Станет ли такая концовка лучше той, что была в романе Уэйр, поклонники решат уже после премьеры, которая состоится на Нетфликсе 10 октября.

Кстати, в ближайшее время на стриминге выйдет целая куча не менее интересных сериалов — почитать о грядущих премьерах, которые не стоит пропускать, можно в нашей подборке.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
