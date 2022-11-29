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Новый детектив от Дарьи Донцовой для детей: ахнете, ведь в нем все «по-взрослому»

29 ноября 2022 14:30
Новый детектив от Дарьи Донцовой для детей: ахнете, ведь в нем все «по-взрослому»

От любимого поворота сюжета все же пришлось отказаться.

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила свой новый проект — «Чинк: хвостатый детектив». Автором сценария анимационного фильма стала Дарья Донцова, известная писательница, на счету которой не один десяток популярных детективов.

Несмотря на то, что новое детище знаменитости рассчитано на детей, в нем все по-взрослому. Например, здесь есть самое настоящее похищение, а вот без убийств все-таки обошлось. Донцова подметила, что обычно в своих произведениях легко «убирает» тех героев, которые ей не нравятся, но в безобидном мультфильме для подрастающего поколения такие трюки проделывать было нельзя.

«Поэтому там украли „банку варенья“ и быстро ее нашли», — подчеркнула знаменитость в беседе с порталом «Экспресс газета». Также она призналась, что главным поклонником ее нового проекта стал любимый внук — шестилетний Михаил.

Фото: Кадр из мультфильма «Чинк: хвостатый детектив», 2022
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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