Новый детектив от Дарьи Донцовой для детей: ахнете, ведь в нем все «по-взрослому»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила свой новый проект — «Чинк: хвостатый детектив». Автором сценария анимационного фильма стала Дарья Донцова, известная писательница, на счету которой не один десяток популярных детективов.

Несмотря на то, что новое детище знаменитости рассчитано на детей, в нем все по-взрослому. Например, здесь есть самое настоящее похищение, а вот без убийств все-таки обошлось. Донцова подметила, что обычно в своих произведениях легко «убирает» тех героев, которые ей не нравятся, но в безобидном мультфильме для подрастающего поколения такие трюки проделывать было нельзя.

«Поэтому там украли „банку варенья“ и быстро ее нашли», — подчеркнула знаменитость в беседе с порталом «Экспресс газета ». Также она призналась, что главным поклонником ее нового проекта стал любимый внук — шестилетний Михаил.