Новый Артик: Анна Асти не стала молчать о связи с известным певцом

Анна Асти заинтриговала поклонников в соцсетях анонсом нового хита. При этом в отрывке клипа позировала не сама исполнительница, а популярный певец Jony . В его Telegram-канале можно найти другой эпизод из композиции, но уже с участием Асти в эффектном наряде. Совместную песню поклонники звезд услышат в середине ноября.

А пока фанаты Анны удивлены ее решению вернуться к дуэтам. Ведь именно сольную карьеру она называла приоритетом, когда в прошлом году ушла из группы Artik & Asti. И в этом направлении певица работала последние месяцы: поменяла имидж, концертные наряды и стиль выступлений, за что даже получила обвинения в плагиате Светланы Лободы. Теперь же Асти снова готова поделиться местом на сцене.

При этом ее бывший партнер по группе Артик по-прежнему успешно выступает. Место Анны в дуэте заняла певица Севиль Велиева, которая на концертах исполняет прошлые хиты. Исполнительницы нередко встречаются за кулисами и, по их словам, не конфликтуют друг с другом.