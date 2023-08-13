Новых выпусков нет: почему шоу Корчевникова перестали снимать

Все лето телезрители могли смотреть лишь повторы любимого шоу «Жизнь и судьба», лицом которого является актер и журналист Борис Корчевников.

Напомним, телепередача выходит в эфир с 2017 года. Она представляет собой интервью, которое бессменный ведущий берет у различных известных людей: представителей шоу-бизнеса, актеров, художников и других звезд. Но начиная с июня новые выпуски перестали радовать поклонников. Однако бить тревогу рано.

Шоу просто ушло на каникулы, как и многие другие, чтобы в сентябре вернуться с новыми интересными историями. Известно, что уже со вторника, 8 августа, начались съемки очередных выпусков. С кем именно будет беседовать Борис Корчевников, пока неизвестно.

Однако самые преданные поклонники могут узнать об этом раньше и не дожидаться, когда новые выпуски покажут по телевизору. Можно поучаствовать в шоу в качестве массовки. Удастся не только вживую посмотреть, как создается передача, но еще и немного подзаработать: сидящим в зале платят по 650 рублей.