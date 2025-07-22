Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала

Картинка все-таки ну очень красивая, и расставаться с нею не хочется.

Первый сезон «Буканьерок» подавал надежды: свежий взгляд на викторианскую Англию с американским задором, крепкая женская дружба, любовные перипетии и отличный саундтрек. Казалось, вот оно — шоу, которое станет менее прилизанной, но не менее очаровательной альтернативой «Бриджертонам». Но второй сезон не то, что сбавил обороты — он ухитрился ухудшить все, что только можно.

Да, всё начинается красиво: герцогиня Нэн с серьёзным выражением лица разливает чай, Джинни — в бегах, а Гай — в мучениях. Съёмки по-прежнему живописны, костюмы — с иголочки, а музыкальное сопровождение даже лучше, чем в первом сезоне. Но чем дальше, тем больше возникает ощущение, что за пышными юбками и тоской по Италии нет ничего.

Шоу теряет ритм, героини — связь друг с другом, а зритель — интерес.

Вместо обаяния дружбы — молчаливые встречи на приёмах. Вместо искреннего конфликта — череда натужных измен, подозрений и предательств. Тео, казалось бы, готов стать вторым Энтони Бриджертоном, но увы — ему достаётся роль растерянного мужа, которому всё время что-то не договаривают.

А Нэн, вместо того чтобы расти, тонет в новых любовных треугольниках, где каждый следующий поворот сюжета вызывает не шок, а скуку.

И да, особенно обидно за женскую линию — движущую силу первого сезона. Подруги стали декорациями друг для друга, вместо ярких характеров — серые тени, а вместо поддержки — холодные взгляды и молчаливые упрёки.

Казалось бы, у нас сериал про женщин — дайте же им пространство быть сложными, ошибающимися, но живыми! Вместо этого их поступки становятся либо нелогичными, либо откровенно служебными — лишь бы создать ещё один конфликт.

Если бы это была пародия на «мыльную оперу» — возможно, сработало бы. Но шоу и само не понимает, куда оно свернуло. После пятой серии становится тяжело не выключить — просто потому, что больше не веришь этим людям и не хочешь разбираться, кто кому брат, муж или любовник.

А ведь жаль! Визуально — конфетка, но слишком уж пресная и невнятная на вкус.

Дата выхода серий 2 сезона «Буканьерок» для тех, кто все еще не разочаровался в сериале

Серия Дата выхода 6 23 июля 2025 7 30 июля 2025 8 6 августа 2025

Ранее мы также писали: Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой