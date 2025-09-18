Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише

Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише

18 сентября 2025 17:09
Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише

И этот понятно по первому же кадру из картины.

Шон Леви запустил десятую часть «Звёздных войн» и выложил первый кадр: Райан Гослинг и Флинн Грей в потрёпанной одежде дрейфуют на лодке, подпись — «где-то в Средиземном море», локация — Сардиния.

Это задаёт новый тон для франшизы: вместо привычных песков Татуина, показанных во всех трилогиях и спин-оффах наконец появилось что-то новое. Ссолёная вода, штормы и прибрежные пейзажи.

Обновление франшизы

Будем честны: Татуин сидел у нас в печенках еще в оригинальных историях. Забрасывать сверхмогучих джедаев в столь унылую локацию было кощунством, но осознанным. Денег не хватало, а в песках даже высокоразвитая вселенная будет жить иначе.

Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише

Плюс не забываем, что Джордж Лукас вдохновлялся «Дюной»: тут и аналоги фрименов, и свои песчаные черви, и пряности, за которыми охотятся контрабандисты. Но сейчас роман Герберта итак экранизируют, потому необходимости возвращаться в пустыню нет. И тут новый режиссер нашел идеальную формулу: снять фильм антипод.

Что известно о картине

Официально: действие — спустя пять лет после «Скайуокера. Восход». Леви подчёркивает, что это не приквел и не прямой сиквел, а самостоятельное приключение. Сценарий — Джонатан Троппер. В касте, помимо Гослинга и Грея, Миа Гот и Мэтт Смит (антагонист). Премьера намечена на 28 мая 2027 года.

Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише

Тот факт, что в истории не будет обилия джедаев, будут водные локации и способный в комедию Райан Гослинг доказывает, что вселенная пытается развиваться. На «Мандалорец и Грогу» больших надежд нет, это будет высокобюджетная серия их проекта, не больше. Нишевый шпионский «Андор» был шикарным и, возможно, Леви вдохновится именно приземленной историей. Хотя Мэтт Смит и тянет на очередного ситха.

Морская декорация расширяет «палитру» далёкой-далёкой галактики, в котором были горы, снега, пески и леса, но не было водной глади. Море даёт жанровые ходы, которых раньше почти не было: абордажи, береговые рынки, «пиратские» кланы, штормовой экшен. Осталось дождаться премьеры трейлера и увидеть, что же подготовили создатели.

«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге.

Фото: Кадр из фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (2016), «Звездные войны: Старфайтер» (2027), «Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» (1999)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети Читать дальше 18 сентября 2025
Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях Читать дальше 16 сентября 2025
Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше Читать дальше 15 сентября 2025
На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото) На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото) Читать дальше 19 сентября 2025
Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома» Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома» Читать дальше 19 сентября 2025
Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США Читать дальше 19 сентября 2025
Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином? Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином? Читать дальше 19 сентября 2025
10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории 10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории Читать дальше 19 сентября 2025
Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей Читать дальше 19 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше