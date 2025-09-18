Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише

И этот понятно по первому же кадру из картины.

Шон Леви запустил десятую часть «Звёздных войн» и выложил первый кадр: Райан Гослинг и Флинн Грей в потрёпанной одежде дрейфуют на лодке, подпись — «где-то в Средиземном море», локация — Сардиния.

Это задаёт новый тон для франшизы: вместо привычных песков Татуина, показанных во всех трилогиях и спин-оффах наконец появилось что-то новое. Ссолёная вода, штормы и прибрежные пейзажи.

Обновление франшизы

Будем честны: Татуин сидел у нас в печенках еще в оригинальных историях. Забрасывать сверхмогучих джедаев в столь унылую локацию было кощунством, но осознанным. Денег не хватало, а в песках даже высокоразвитая вселенная будет жить иначе.

Плюс не забываем, что Джордж Лукас вдохновлялся «Дюной»: тут и аналоги фрименов, и свои песчаные черви, и пряности, за которыми охотятся контрабандисты. Но сейчас роман Герберта итак экранизируют, потому необходимости возвращаться в пустыню нет. И тут новый режиссер нашел идеальную формулу: снять фильм антипод.

Что известно о картине

Официально: действие — спустя пять лет после «Скайуокера. Восход». Леви подчёркивает, что это не приквел и не прямой сиквел, а самостоятельное приключение. Сценарий — Джонатан Троппер. В касте, помимо Гослинга и Грея, Миа Гот и Мэтт Смит (антагонист). Премьера намечена на 28 мая 2027 года.

Тот факт, что в истории не будет обилия джедаев, будут водные локации и способный в комедию Райан Гослинг доказывает, что вселенная пытается развиваться. На «Мандалорец и Грогу» больших надежд нет, это будет высокобюджетная серия их проекта, не больше. Нишевый шпионский «Андор» был шикарным и, возможно, Леви вдохновится именно приземленной историей. Хотя Мэтт Смит и тянет на очередного ситха.

Морская декорация расширяет «палитру» далёкой-далёкой галактики, в котором были горы, снега, пески и леса, но не было водной глади. Море даёт жанровые ходы, которых раньше почти не было: абордажи, береговые рынки, «пиратские» кланы, штормовой экшен. Осталось дождаться премьеры трейлера и увидеть, что же подготовили создатели.

