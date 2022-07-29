Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новые песни есть: 73-летнюю Пугачеву призвали к возвращению на сцену

Новые песни есть: 73-летнюю Пугачеву призвали к возвращению на сцену

29 июля 2022 12:40
Новые песни есть: 73-летнюю Пугачеву призвали к возвращению на сцену

Поклонники и коллеги случают по Примадонне.

Поэтесса Лариса Рубальская призвала Аллу Пугачеву вернуться на сцену. Она готова написать для артистки новые композиции.

По словам поэтессы, она с нетерпением ждет, когда Пугачева вместе со своей семьей вернется в Россию и решится вновь взять в руки микрофон. Дело в том, что артистка так и не исполнила все композиции, которые Рубальская для нее написала за годы их сотрудничества.

При этом Лариса в разговоре с порталом Prozvezd.info, не скрывает что вновь поработать с исполнительницей и подготовить для нее еще несколько хитов. Несмотря на то, что знаменитость уже давно не занимается активной творческой деятельностью, она готова вернуться к работе ради Примадонны.

Отметим, ранее стали известны подробности пенсионных выплат артистки. Как оказалось, всю свою пенсию Пугачева отправляет на благотворительность, помогая поклоннице-инвалиду.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Майерс-Бриггс: Самый точный тест личности из 4 вопросов Майерс-Бриггс: Самый точный тест личности из 4 вопросов Читать далее 30 июля 2022
«Пусть люди это увидят»: подробности скандала Шаляпина с известным журналистом слили в Сеть «Пусть люди это увидят»: подробности скандала Шаляпина с известным журналистом слили в Сеть Читать далее 29 июля 2022
Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой Читать далее 30 июля 2022
Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова Читать далее 29 июля 2022
Родня готова на крайние меры: Меган Маркл поймали на нелепой лжи Родня готова на крайние меры: Меган Маркл поймали на нелепой лжи Читать далее 29 июля 2022
Этим 4 знакам Зодиака всю жизнь придется пахать как проклятым Этим 4 знакам Зодиака всю жизнь придется пахать как проклятым Читать далее 30 июля 2022
По заветам Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным По заветам Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным Читать далее 29 июля 2022
«Сваты» аукнулись: истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза «Сваты» аукнулись: истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза Читать далее 30 июля 2022
Коньки проданы: правду о неожиданном поступке Загитовой слили в Сеть Коньки проданы: правду о неожиданном поступке Загитовой слили в Сеть Читать далее 29 июля 2022
Не просто так: правда о воссоединении «Тату» после скандала вышла наружу Не просто так: правда о воссоединении «Тату» после скандала вышла наружу Читать далее 29 июля 2022
Related video