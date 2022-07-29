Новые песни есть: 73-летнюю Пугачеву призвали к возвращению на сцену

Поэтесса Лариса Рубальская призвала Аллу Пугачеву вернуться на сцену. Она готова написать для артистки новые композиции.

По словам поэтессы, она с нетерпением ждет, когда Пугачева вместе со своей семьей вернется в Россию и решится вновь взять в руки микрофон. Дело в том, что артистка так и не исполнила все композиции, которые Рубальская для нее написала за годы их сотрудничества.

При этом Лариса в разговоре с порталом Prozvezd.info , не скрывает что вновь поработать с исполнительницей и подготовить для нее еще несколько хитов. Несмотря на то, что знаменитость уже давно не занимается активной творческой деятельностью, она готова вернуться к работе ради Примадонны.

Отметим, ранее стали известны подробности пенсионных выплат артистки. Как оказалось, всю свою пенсию Пугачева отправляет на благотворительность, помогая поклоннице-инвалиду.