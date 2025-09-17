Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект

«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект

17 сентября 2025 18:07
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект

И это может быть только начало.

Российский кинематограф не готов так просто распрощаться с героями детства. После «Чебурашки» и грядущего перезапуска «Простоквашино» студия «Союзмультфильм» решила дать шанс на большую историю самому известному коту страны — Матроскину.

Проект получил рабочее название «Матроскин. Настоящая история». В отличие от классических мультфильмов, речь пойдет не о приключениях в деревне Простоквашино, а о том, что было до встречи с Дядей Федором.

Сценарием занимается Олег Маловичко — автор «Притяжения», «Льда» и «Метода». Съемки собираются начать уже в следующем году, но пока у картины нет режиссера и даже актеров.

Биография кота

Создатели обещают показать «ранние годы» питомца: как он познакомился с Профессором, обрел дом, научился разговаривать и нашел собственную жизненную позицию.

По сути, зрителям предложат историю становления того самого харизматичного героя, который десятилетиями занимает первые места в рейтингах популярности анимационных персонажей.

Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа, — рассказала представитель студии Нелли Яралова.

«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект

Не исключено, что в случае успеха картины, студия запустит создание целой франшизы.

Важно не путать фильм с новым «Простоквашино», который должен выйти в январе 2026 года. «Матроскин. Настоящая история» — отдельный проект, и неизвестно, будут ли линии героев пересекаться здесь. Пока точных сроков премьеры «котобиографии» нет.

В любом случае уже скоро Матроскин сможет наконец-то рассказать, откуда он пришел, и откуда появилась знаменитая фраза про то, что «колбасу на язык надо класть».

Ранее мы писали: Психолог объяснил, что не так с Машей: детям придется объяснять, почему звезде «Маши и Медведя» разрешают все крушить вокруг

Фото: Legion-Media, Кадры из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки Читать дальше 17 сентября 2025
«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма «Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма Читать дальше 15 сентября 2025
В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка Читать дальше 13 сентября 2025
Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали Читать дальше 18 сентября 2025
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT Читать дальше 18 сентября 2025
«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн «Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн Читать дальше 18 сентября 2025
«Заслуживает 12 из 10»: «12» Михалкова — лишь российский ремейк классики Голливуда, но его обожают даже в США (и претензия только одна) «Заслуживает 12 из 10»: «12» Михалкова — лишь российский ремейк классики Голливуда, но его обожают даже в США (и претензия только одна) Читать дальше 17 сентября 2025
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов «Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов Читать дальше 17 сентября 2025
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ «Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ Читать дальше 17 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше