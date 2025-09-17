«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект

И это может быть только начало.

Российский кинематограф не готов так просто распрощаться с героями детства. После «Чебурашки» и грядущего перезапуска «Простоквашино» студия «Союзмультфильм» решила дать шанс на большую историю самому известному коту страны — Матроскину.

Проект получил рабочее название «Матроскин. Настоящая история». В отличие от классических мультфильмов, речь пойдет не о приключениях в деревне Простоквашино, а о том, что было до встречи с Дядей Федором.

Сценарием занимается Олег Маловичко — автор «Притяжения», «Льда» и «Метода». Съемки собираются начать уже в следующем году, но пока у картины нет режиссера и даже актеров.

Биография кота

Создатели обещают показать «ранние годы» питомца: как он познакомился с Профессором, обрел дом, научился разговаривать и нашел собственную жизненную позицию.

По сути, зрителям предложат историю становления того самого харизматичного героя, который десятилетиями занимает первые места в рейтингах популярности анимационных персонажей.

Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа, — рассказала представитель студии Нелли Яралова.

Не исключено, что в случае успеха картины, студия запустит создание целой франшизы.

Важно не путать фильм с новым «Простоквашино», который должен выйти в январе 2026 года. «Матроскин. Настоящая история» — отдельный проект, и неизвестно, будут ли линии героев пересекаться здесь. Пока точных сроков премьеры «котобиографии» нет.

В любом случае уже скоро Матроскин сможет наконец-то рассказать, откуда он пришел, и откуда появилась знаменитая фраза про то, что «колбасу на язык надо класть».

Ранее мы писали: Психолог объяснил, что не так с Машей: детям придется объяснять, почему звезде «Маши и Медведя» разрешают все крушить вокруг