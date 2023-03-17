Новые фото звезды «Сплетницы» повергнут в шок: что она с собой сотворила?

Наибольшую известность Лейтон Мистер принесла роль Блэр Уолдорф в телесериале «Сплетница». С момента завершения проекта прошло уже более 10 лет, но за жизнью его главной звезды следят до сих пор.

Мистер не разочаровала поклонников и продолжила активно сниматься в кино. И если ее профессиональные успехи радуют фанатов, то внешний вид явно оставляет желать лучшего. Доказательством тому служит недавний выход знаменитости в свет.

Вместе с мужем Адамом Броди артистка появилась на светском мероприятии, приуроченном к премьере нового «Шазама». Впоследствии снимки с вечера попали в Сеть и вызвали шок у многих интернет-пользователей. Теперь они задаются вопросом о том, что с собой сотворила Мистер.

Многим не понравилось платье, которое выбрала актриса: в наряде золотистого оттенка ее фигура выглядела слишком квадратной. Но это расстроило поклонников гораздо меньше, чем новая прическа популярной артистки. «Стрижку Лейтон делал парикмахер с Паркинсоном?» — пишут в Сети, обратив внимание на то, что челка звезды кажется слишком неровной.