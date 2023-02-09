Новые формы ей к лицу: роковая Амура из «Не родись красивой» невероятно изменилась (фото)

Поклонники сериала «Не родись красивой» помнят загадочную героиню с необычным именем Амура Буйе. Любительницу карт таро и покорительницу мужских сердец воплотила актриса Анна Димова.

Впоследствии она появилась еще в ряде популярных проектов, а после пропала с больших экранов. Несмотря на то, что звезда редко появляется на съемочных площадках, у нее по-прежнему есть преданные фанаты.

К слову, за годы, прошедшие с момента премьеры сериала, Димова заметно изменилась. Многие отмечают, что артистка избавилась от лишнего веса, а новые формы ей невероятно идут. К тому же знаменитость сменила прическу, что также пошло ей только на пользу.

Наладила актриса и личную жизнь. Сейчас она счастлива в браке вместе с Павлом Масловым, которому подарила сына Егора. Вместе с семьей артистка много путешествует и, судя по всему, не думает возвращаться к активной работе в кино.