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Новую партнершу звезды сериала «Постучись в мою дверь» ненавидят в Турции: увидите и сами все поймете

19 августа 2023 09:15
Новую партнершу звезды сериала «Постучись в мою дверь» ненавидят в Турции: увидите и сами все поймете

Далеко не красотка.

Создатели нового сериала с Керемом Бюрсином в главной роли допустили фатальную ошибку. Рейтинги проекта неумолимо падают: все из-за экранной возлюбленной красавчика-актера.

Зрители привыкли видеть рядом с Бюрсином Ханде Эрчел, вместе с которой он играл в сериале «Постучись в мою дверь». Проект имел бешеную популярность не только в Турции, но и многих других странах. И теперь поклонники отказываются принимать на ура новую экранную пару.

В сериале «Если сильно любишь» партнершей Бюрсина стала Хафсанур Санджактутан. Зрители буквально возненавидели ее. В первую очередь им не нравится внешность артистки. Многие считают, что она недостаточно красива для актера, а к тому же недостаточно талантлива.

Новую партнершу звезды сериала «Постучись в мою дверь» ненавидят в Турции: увидите и сами все поймете

«Старая такая на лицо, думала ей лет 38», «С Бюрсином они не смотрятся. Он гораздо лучше с Эрчел смотрелся», «Она некрасивая. Поплывшее лицо», — возмущаются в Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Если сильно полюбишь»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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