Новую партнершу звезды сериала «Постучись в мою дверь» ненавидят в Турции: увидите и сами все поймете

Создатели нового сериала с Керемом Бюрсином в главной роли допустили фатальную ошибку. Рейтинги проекта неумолимо падают: все из-за экранной возлюбленной красавчика-актера.

Зрители привыкли видеть рядом с Бюрсином Ханде Эрчел, вместе с которой он играл в сериале «Постучись в мою дверь». Проект имел бешеную популярность не только в Турции, но и многих других странах. И теперь поклонники отказываются принимать на ура новую экранную пару.

В сериале «Если сильно любишь» партнершей Бюрсина стала Хафсанур Санджактутан. Зрители буквально возненавидели ее. В первую очередь им не нравится внешность артистки. Многие считают, что она недостаточно красива для актера, а к тому же недостаточно талантлива.