Новую королеву можно пожалеть: отношение принца Гарри к мачехе скрыть не удалось

Камилле Паркер-Боулз пришлось изрядно понервничать перед знакомством с сыновьями своего возлюбленного, принца Чарльза, а ныне короля Великобритании Карла III. У Уильяма и Гарри был веский повод не любить избранницу отца: именно она разрушила брак наследника престола с их матерью Дианой Спенсер.

Однако, как оказалось, переживала будущая королева-консорт совершенно напрасно: первая встреча с принцами прошла благополучно. Камилле удалось найти общий язык с отпрысками мужа. Истинное отношение Уильяма и его младшего брата к мачехе было предано огласке в книге «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда». В ней герцог Сассекский, наконец, расставил все точки над «i».