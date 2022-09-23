Новой жене Прилучного стоит опасаться Муцениеце: причина пугает

Агата Муцениеце дала новое интервью, которое сдало ее с потрохами. Актриса заговорила о свадьбе своего бывшего мужа Павла Прилучного с Зепюр Брутян и предстала в невыгодном свете. Послушав звезду, Лена Миро пришла к выводу о том, что новой жене «мажора» стоит ее опасаться. На это есть ряд причин.

Во-первых, в новой публикации своего ЖЖ блогер обратила внимание на то, что Агата копирует Брутян, поэтому сделала такую же прическу. Во-вторых, светская обозревательница подметила, что актриса попыталась испортить уже прошедшую свадьбу возлюбленных, на которую Прилучный не позвал ни ее, ни их двоих общих детей.

Артистка заявила, что с удовольствием пошла бы на церемонию бракосочетания своего экс-супруга и ловила бы букет невесты, которую и вовсе назвала своей сестрой. Тем самым актриса, по мнению Миро, хочет спровоцировать избранницу Прилучного, преследуя вполне конкретную цель. «Она сейчас попытается вас развести», — обратилась к Павлу Миро, попросив и его, и Брутян держаться от Муцениеце подальше.