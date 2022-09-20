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Новой жене не позавидуешь: Прилучный выдал себя одним поступком

20 сентября 2022 21:45
Новой жене не позавидуешь: Прилучный выдал себя одним поступком

Актер не смог скрыть свое раздражение.

Пока одни радуются за Павла Прилучного, наладившего после развода личную жизнь, другие сочувствуют его новой жене Зепюр Брутян. В Сети вновь заговорили о несносном характере актера. Поводом стало видео, снятое во время фотосессии супругов.

В кадре Брутян нежно прильнула к своему возлюбленному, а в это время грудь артистки чуть было не покинула пределы топа с весьма откровенным вырезом. Зепюр не придала этому факту никакого значения, а вот Прилучный едва мог держать себя в руках. Актер с явным раздражением и недовольством накинул пиджак жены на ее зону декольте, после чего смерил фотографов убийственным взглядом.

Все это попало в кадры ролика, опубликованного Telegram-каналом «Бабка на лавке». Теперь интернет-пользователи гадают, насколько серьезный разговор насчет внешнего вида ждет Брутян и сколько горьких слез она прольет рядом с «мажором».

Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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