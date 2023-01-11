Новосельцев на самом деле любил Рыжову: невероятная теория о «Служебном романе»

В этом шедевре даже сегодня можно найти что-то новое.

Советская комедия про застенчивого Анатолия Новосельцева и его закрученные отношения с начальницей до сих пор порождает догадки и споры фанатов по поводу скрытых смыслов кинокартины.

Ярким примером таких домыслов служит теория о том, что главный герой фильма оказывается влюблен в Оленьку Рыжову. На такую мысль наталкивают его слова: «Оля — мой самый верный друг». То, с какой нежной интонацией старший статист произносит эту фразу, наводит на мысль о его тайных чувствах. Более того, по сюжету эти персонажи знакомы уже со студенческих лет.

На канале «Новый очаг» также приводится аргумент о том, что дружеские отношения просто невозможны между мужчиной и женщиной, ведь кто-то из них явно будет желать большего. В комедии нам показали, что Рыжова точно не питает романтических чувств к Новосельцеву, поэтому сделать вывод не составляет труда.