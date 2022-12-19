Новогоднюю киносказку запретили из-за Леонова: что встревожило чиновников

Под Новый год россияне обожают пересматривать старые советские ленты. Есть среди них и комедия с участием Евгения Леонова — картина «Джентльмены удачи». Но, как оказалось, в фильмографии актера была и собственная киносказка, которая могла стать новогодним хитом СССР, если бы ее не запретили чиновники.

Речь идет о фильме 1959 года «Снежная сказка». Главным героем там выступил мальчик Митя, который с помощью волшебных часов превратил снежную бабу в очаровательную девочку. Но злодей Старый год задался целью украсть магический предмет. Он не хотел уступать свое место Новому году и мечтал остановить время. Этого отрицательного персонажа и сыграл Евгений Леонов.

Но цензоры усмотрели в образе Старого года пародию на Никиту Хрущева. Комиссия, которую возглавлял Сергей Михалков, разрушила планы по участию сказки на Каннском кинофестивале и присвоила ей самую последнюю прокатную категорию. Фактически это означало запрет показа, ведь создавалось только около 10 копий картины для демонстрации в отдаленных регионах. Лишь через много лет лента стала доступна широкому зрителю.