Новогодний тест: какой вы алкоголик?

К сожалению, установить, что именно пили жители каменного века, не представлялось возможным. Настоящий культ алкогольных напитков сложился в Древней Греции, где поклонялись богу виноделия Дионису. Считалось, что умение изготавливать вино отличает просвещенных людей от обычных варваров. Впрочем, несмотря на дифирамбы спиртным напиткам, древние греки отнюдь не поощряли беспробудное пьянство. В трудах таких философов, как Платон или Ксенофонт, можно найти критические высказывания в адрес любителей обильных возлияний. Свои секреты изготовления крепких напитков были у разных народностей. Например, в Китае было принято настаивать вино на ягодах, меде и рисе, а на Ближнем Востоке в качестве основных ингредиентов использовали виноград и ячмень.

В наши дни существует огромное количество марок спиртных напитков, а также рецептов, с помощью которых можно в домашних условиях сделать горячительный напиток собственного производства. А как относитесь к алкоголю вы? Пройдите наш тест и узнайте ответ на этот вопрос.