Новогодний тест: как много вы знаете о Дедушке Морозе?

18 ноября в России принято праздновать день рождения Деда Мороза. Такая дата определена не случайно - подразумевается, что именно в этот день на родине сказочного Дедушки, в Великом Устюге, начинается настоящая зима. Разумеется, эта традиция не имеет ничего общего с прототипом новогоднего персонажа, языческим духом, которого славяне почитали как покровителя зимы и стужи. Мифологический Дед Мороз, которого, к слову, называли иначе, например, Трескун или Студенец, не был похож на хорошо всем знакомого добродушного Дедушку. Кроме того, ассоциировался он вовсе не с праздниками и подарками - Трескун символизировал собой все тяготы, с которыми сталкивались люди во время холодов. Чтобы задобрить зимнего духа, славяне воздвигали в его честь идолы из снега - вот откуда появилась традиция лепить снеговиков, а также совершали жертвоприношения. Дедушка Мороз в современном понимании появился только в 19 веке, когда в России начали заимствовать европейские традиции празднования Рождества и Нового года. В прошлом веке он какое-то время был в опале как пережиток прошлого, но затем вновь стал символом праздника.

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