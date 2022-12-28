Новогодний совет от главной свахи страны: это должна знать каждая

Роза Сябитова каждый Новый год встречает дома в компании близких и родных. В этот раз за праздничным столом появился и новый член — любимая внучка главной телесвахи страны, которую счастливые родители назвали Мирославой.

Телеведущая любит сама готовить праздничные блюда. При этом у нее есть свои секреты, которые помогают сделать угощение особенным. Новогоднее меню, конечно же, не обходится без оливье, которому Сябитова дала название «Ирония судьбы».

«Я называю его так, поскольку начинаю готовить, когда по телевизору начинается этот фильм», — отметила Роза Раифовна в беседе с Telegram-каналом «Звездная пыль ». На горячее же знаменитость подает курочку, которую готовит по бабушкиному рецепту.

Птицу Сябитова запекает на бутылке, причем не на простой, а на специальной, новогодней. По словам звезды, в ее доме есть бутылка из-под армянского коньяка, и каждый Новый год она готовит курицу только на ней — так получается вкуснее всего.