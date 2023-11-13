Новогодние скидки: оскандалившийся Леонтьев снизил гонорар ради работы в России

Грядет пора новогодних корпоративов, так что представители звезд активно ищут для них состоятельных клиентов. Артисты понимают: заработать так, как в декабре, не получится ни в один другой месяц. Активизировался и Валерий Леонтьев, который еще недавно заявлял о прекращении концертной деятельности.

Исполнитель хитов «Маргарита» и «Дельтаплан» уже много лет живет на вилле в Майами, наслаждаясь заслуженной пенсией. Но деньги нужны всем, поэтому подзабытый певец все же решился выступить перед отечественной публикой. Популярность Леонтьева заметно просела, так что Валерий Яковлевич согласен спеть со скидкой 20%.

Раньше гонорар звезды составлял не менее 150 тысяч долларов. Сейчас артист готов работать и за 120 тысяч: особо настойчивые клиенты могут «сторговаться» и за 100 тысяч долларов. Леонтьев соскучился по родине и зрительскому вниманию, поэтому рад идти на уступки, как пишет Telegram-канал Mash.