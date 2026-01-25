Нового «Шерлока» британцы сняли в худших традициях Netflix – осилил 2 серии и переключил на Холмса-Ливанова: «0 IQ контент»

Уж поверьте, лучше в 10-й раз пересмотреть советскую классику, чем досматривать это вот.

Когда выходит свежий сериал про Шерлока Холмса от англичан с американцами, а британские критики уже после первой серии жалуются, что сериал «похоже, сделан вообще ни для кого», хочется разобраться: как знаменитый детектив дошел до жизни такой?

Сравнительно свежий «Шерлок и дочь» стал ходячим воплощением «нетфликсификации» контента – того самого подхода, о котором недавно говорил Мэтт Дэймон.

«Все пережевано 3-4 раза, диалоги для младшего школьного возраста»

Киноблогер Павел Городницкий не подбирает выражений:

«Это просто катастрофа. Все действительно пережевано 3-4 раза, диалоги для младшего школьного возраста, но самое главное – надписи на экране. По сравнению с Шерлоком от BBC, да даже с советским, да даже с российским с Петренко – 0 IQ контент».

И он не одинок в своей оценке, судя по (даже позитивным!) отзывам на Rotten Tomatoes. Критика в адрес сериала сводится к одному: это продукт, сделанный по лекалам алгоритмического контента, где зрителя считают неспособным уследить за сюжетом без постоянных подсказок.

Журналистка Кристина Эскобар в своем обзоре указывает на ту же проблему:

«Они выписывают заметки прямо поверх сцен, полагая, что аудиторию нужно кормить с ложечки, – это полностью подрывает всю задумку детективного жанра».

Конечно же, в сериале показывают дедуктивные цепочки – и их буквально выводят на экран текстом, а затем повторяют, когда героиня выполняет поручения.

Сравните это с лаконичными выводами Холмса в исполнении Василия Ливанова или визуальными подсказками в сериале с Камбербэтчем – разница как между университетской лекцией и уроком в подготовительной группе.

«Сериал, похоже, сделан вообще ни для кого»

Творческий диагноз, поставленный несколькими критиками одновременно.

«Шерлок и дочь» застрял в странной промежуточной зоне: он недостаточно молодежный и гламурный для CW (где обычно идут «Ривердейл» и «Дневники вампира»), но и недостаточно серьезный для PBS или BBC, где традиционно выходили качественные адаптации Холмса.

Сюжетная задумка сама по себе не лишена потенциала: Амелия Рохас, выросшая в Америке с верой в то, что Шерлок – ее отец, приезжает в Лондон, чтобы раскрыть убийство матери.

Холмс, в свою очередь, вынужден принять ее помощь, поскольку Ватсон и миссис Хадсон похищены таинственной «красной бандой». Но исполнение убивает всю интригу.

Проблема не в актерах

Дэвид Тьюлис – прекрасный актер («Семь лет в Тибете», «Гарри Поттер»), который при других обстоятельствах мог бы создать запоминающегося Холмса. Но здесь ему отведена роль ворчливого старика в грязной квартире.

Без Ватсона как противовеса и без миссис Хадсон как голоса здравого смысла он теряет динамику – и для Шерлока это непозволительно.

Блу Хант как Амелия старается, но ее героиня – очередной «бойкая героиня», каких мы видели десятки раз, включая Энолу Холмс от Netflix. Только здесь публике еще и не забывают напомнить об индейском происхождении девицы.

Предсказуемость как смертный приговор

Самое убийственное обвинение от критиков звучит так:

«Сюжет в значительной степени предсказуем, и я угадывала ключевые повороты раньше Холмса, несмотря на то что у нас была одинаковая информация».

Для сериала о величайшем дедуктивном уме – это конец. Если зритель опережает Шерлока Холмса, значит, создатели либо не уважают персонажа, либо не уважают зрителя.

