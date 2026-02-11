Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нового «Призрака в доспехах» в России «спиратить» будет сложно: но есть и хорошая новость для фанов киберпанка

Нового «Призрака в доспехах» в России «спиратить» будет сложно: но есть и хорошая новость для фанов киберпанка

11 февраля 2026 15:13
Нового «Призрака в доспехах» в России «спиратить» будет сложно: но есть и хорошая новость для фанов киберпанка

Проект обещает расширить историю Кусанаги. 

Поклонникам легендарной киберпанк-вселенной приготовиться! Новый аниме-сериал по мотивам манги «Призрак в доспехах» уже этим летом выйдет, но найти его на бесплатных площадках не удастся.

Все потому, что смотреть его можно будет легально и в отличном качестве — эксклюзивные права на показ в России приобрела компания DEEP для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Это означает, что выбирать любительские дорожки на пиратских сайтах не придётся: премьера запланирована на июль и будет идти одновременно с японским релизом.

Над проектом работает студия Science SARU, известная зрителям по ярким работам вроде «Дандадана». Создатели обещают, что новая адаптация будет ближе к стилистике оригинальной манги Масамунэ Сиро, чем предыдущие полнометражные аниме. Последние, кстати, тоже доступны в библиотеке «Кинопоиска».

Режиссёром выступит Моко-Чан, ранее участвовавшая в создании «Дандадана», а за визуальный стиль персонажей ответит Сюхэй Ханда, чьё мастерство знакомо нам по «Академии ведьмочек». Ожидается, что сериал вернётся к истокам классической истории, предложив свежий, но аутентичный взгляд.

Таким образом, у российских зрителей появится редкая возможность смотреть долгожданную новинку комфортно, безопасно и в день мировой премьеры.

Фото: Кадр из сериала «Призрак в доспехах»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить «В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить Читать дальше 19 февраля 2026
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) Читать дальше 16 февраля 2026
3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии 3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии Читать дальше 16 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте Читать дальше 19 февраля 2026
«Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) «Может, с орлом пора попрощаться?»: у новой «Клиники» будет «та самая» озвучка – уже можно посмотреть тизер (и всплакнуть) Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз Читать дальше 19 февраля 2026
Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Атмосфера скандинавская, герой русский: эти 3 российских сериала ничуть не хуже европейских нуаров – №2 будто создан для Netflix Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше