Нового «Призрака в доспехах» в России «спиратить» будет сложно: но есть и хорошая новость для фанов киберпанка

Поклонникам легендарной киберпанк-вселенной приготовиться! Новый аниме-сериал по мотивам манги «Призрак в доспехах» уже этим летом выйдет, но найти его на бесплатных площадках не удастся.

Все потому, что смотреть его можно будет легально и в отличном качестве — эксклюзивные права на показ в России приобрела компания DEEP для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Это означает, что выбирать любительские дорожки на пиратских сайтах не придётся: премьера запланирована на июль и будет идти одновременно с японским релизом.

Над проектом работает студия Science SARU, известная зрителям по ярким работам вроде «Дандадана». Создатели обещают, что новая адаптация будет ближе к стилистике оригинальной манги Масамунэ Сиро, чем предыдущие полнометражные аниме. Последние, кстати, тоже доступны в библиотеке «Кинопоиска».

Режиссёром выступит Моко-Чан, ранее участвовавшая в создании «Дандадана», а за визуальный стиль персонажей ответит Сюхэй Ханда, чьё мастерство знакомо нам по «Академии ведьмочек». Ожидается, что сериал вернётся к истокам классической истории, предложив свежий, но аутентичный взгляд.

Таким образом, у российских зрителей появится редкая возможность смотреть долгожданную новинку комфортно, безопасно и в день мировой премьеры.