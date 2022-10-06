Нового конфликта не избежать: Башаров столкнулся с Тарасовой лицом к лицу

Татьяна Тарасова не скрывает свою неприязнь к Марату Башарову. Ранее тренер заявила, что не подаст руки актеру, поскольку тот своими поступками доказал, что не достоин уважения.

Публичный конфликт между знаменитостями случился в 2014 году. Тогда Тарасова и Башаров оказались в студии одного из ТВ-шоу. Увидев артиста, Татьяна Анатольевна потребовала, чтобы он покинул площадку. Знаменитость сослалась на то, что не хочет находиться в одном помещении рядом с человеком, который поднял руку на свою жену.

Именно в тот период стало известно о домашнем насилии в семье Башарова, который тогда состоял в браке с Екатериной Архаровой. С тех пор прошло восемь лет, однако вряд ли Тарасова смягчилась по отношению к актеру. Это означает, что нового конфликта не избежать.

Как пишет портал «Экспресс газета», Башаров столкнулся лицом к лицу с Тарасовой во время съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В проекте актер будет выступать в паре с Оксаной Домниной, а оценивать номера пары предстоит как раз Татьяне Анатольевне. Теперь в Сети говорят о том, что ждать высоких оценок от судьи телеведущему явно не стоит.