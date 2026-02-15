Оповещения от Киноафиши
Нового «Джона Уика» делают русские: Киану Ривз в деле, показываем первые кадры

15 февраля 2026 07:29
Предыстория самого опасного киллера в мире. 

«Джона Уика» теперь делают русские. Звучит как мем из Сети, но это чистая правда. Saber Interactive — компания, основанная нашими соотечественниками и до сих пор частично базирующаяся в Петербурге — официально взялась за AAA-игру про самого элегантного киллера Голливуда.

И это не просто очередная поделка по лицензии, а полноценный проект с участием отца франшизы Чада Стахелски и самого Киану Ривза. Анонс прогремел на State of Play. В трейлере мелькали фирменные перестрелки и примерка костюма в исполнении Ривза.

Но главное — за всем этим стоят люди, которые знают, как делать жёсткие экшены. Та же контора, что выпустила World War Z, SnowRunner и недавно разорвавший чарты Warhammer 40,000: Space Marine 2.

История Saber — это классический успешный экспорт. Основанная в двухтысячном году выходцами из России и СНГ, компания выросла в международного гиганта, который сейчас базируется во Флориде, но ключевые офисы разработки до сих пор работают в Москве, Петербурге и Минске. И теперь этим парням доверили вселенную Бабы-Яги.

Нового «Джона Уика» делают русские: Киану Ривз в деле, показываем первые кадры

Сюжет развернётся задолго до событий первого фильма. В те времена, когда Джон Уик ещё не вышел на пенсию ради любимой женщины, а мотал по миру, выполняя те самые «невозможные задания», которые и создали ему легендарную репутацию. Игрокам обещают встречи как со старыми знакомыми, так и с новыми лицами, расширяя мифологию Высокого Стола.

Стахелски лично следит за процессом. Ривз озвучит и подарит герою внешность. А Saber обещает сделать не просто шутер, а игру, где ты реально чувствуешь себя Джоном Уиком: ган-фу, кинематографичная камера, драйвовые погони и та самая атмосфера, за которую мы полюбили фильмы.

Фото: Кадр из фильма «Джон Уик 4» (2023)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
