Новое шоу «Звезды под капельницей» началось с побега известной артистки: зато 2 других актера остались

19 ноября 2025 11:50
Звезда боевиков 90-х и хитовой комедии нулевых.

Телеканал «Пятница» запустил проект, который невозможно смотреть равнодушно. «Звезды под капельницей» собрал в одном доме тех, чьи проблемы с зависимостями годами обсуждались открыто — и теперь они пытаются справиться с этим уже при включенных камерах.

Звездный состав

Не будем упоминать блогеров и различных медийных личностей, пойдем по тяжелому люксу из актеров. Первая в списке Анастасия Волочкова, которую последние годы сопровождают вирусные ролики «неадекватных состояний», несмотря на её заявления, что «единственная ее зависимость — от сцены».

Следом — Никита Джигурда, который признал, что алкоголизм всё-таки есть, и для проекта даже поменял образ.

Самая скромная участница — актриса Евгения Осипова, звезда «Доярки из Хацапетовки». Годы она скрывала пьянство, которое усугублялось разводом, болезнью сына и одиночной ответственностью за семью.

Также в проект попали телеведущая Маша Малиновская, блогер Рома Желудь, Габар, Хофманнита и Диана Астер.

Как стартовал проект

С первых минут было понятно, что шоу не будет мягким. Звёзд встретили красной дорожкой, затем включили скучный ролик о вреде алкоголя и накрыли стол ломящийся от алкоголя на улице.

Схема сработала мгновенно. Джигурда первым выскочил «на разведку», остальные потянулись за ним. Последней пришла Осипова — и первой пожалела об этом. Малиновская вообще ушла, прихватив вино.

Остальные устроили хаос: играли в твистер, устраивали пьяные танцы, кричали, носились за курицами по участку. Волочкова, естественно, показала фирменный шпагат. А после, устав от одиночества, слилась в поцелуе с Желудем, и предложила ему сыграть свадьбу. Правда проснулась дива в компании Габара и Джигурды, чему очень удивилась.

Утро, как можно догадаться, было тяжёлым: Джигурда валялся полубессознательный, Волочкова — под одеялом, Габар — в полной уверенности, что нужно «выяснить отношения». За вечер компания выпила около 10 литров алкоголя.

Первый скандал

Габар намекнул Волочковой на её симпатию к Желудю. Ответ прилетел моментально. Балерина громко заявила, что не собирается терпеть зависимых звезд, подчеркнула, что у нее проблем нет и покинула проект, назвав себя «прима-балериной всея Руси».

На замену выбывшей уже готовится войти Александр Емельяненко — и, судя по всему, шоу только начинается. Ранее мы также писали:

«Это потрясение»: любимый фильм Волочковой — вовсе не про балет, и всему виной Пугачева (а еще в топ-3 есть драма про войну). Годами скрывала зависимость и располнела до неузнаваемости: как сложилась судьба той самой доярки из Хацапетовки (фото).

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press, кадры из шоу «Звезды под капельницей»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
