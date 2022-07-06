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Новое шоу не помогло: оставшегося без «Модного приговора» Васильева растоптали

6 июля 2022 15:45
Новое шоу не помогло: оставшегося без «Модного приговора» Васильева растоптали

Фанаты не оценили эксперименты стилиста.

Александр Васильев столкнулся с критикой из-за своего нового шоу. Мнением фанаты поделились в социальных сетях телеведущего.

В одной из недавних записей имиджмейкер намекнул, что готовит для зрителей новый проект. В коротком видео Васильев показал несколько ярких образов, а в подписи рассказал, в чем будет заключаться концепция проекта. По его словам, зрителям придется решить, на каком этаже в воображаемом доме они живут, если на последних расположились главные модные эксперты.

«Я готовлю кое-что новое для вас, с чем мы взлетим ввысь, как модная ракета», — уверен телеведущий.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись стилиста, но далеко не все остались в восторге от будущего проекта. По словам поклонников, им неинтересно смотреть очередной проект про стиль и модную одежду.

«Не впечатлило», «Ужас», — уверены подписчики.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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