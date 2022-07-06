Новое шоу не помогло: оставшегося без «Модного приговора» Васильева растоптали
Фанаты не оценили эксперименты стилиста.
Александр Васильев столкнулся с критикой из-за своего нового шоу. Мнением фанаты поделились в социальных сетях телеведущего.
В одной из недавних записей имиджмейкер намекнул, что готовит для зрителей новый проект. В коротком видео Васильев показал несколько ярких образов, а в подписи рассказал, в чем будет заключаться концепция проекта. По его словам, зрителям придется решить, на каком этаже в воображаемом доме они живут, если на последних расположились главные модные эксперты.
«Я готовлю кое-что новое для вас, с чем мы взлетим ввысь, как модная ракета», — уверен телеведущий.
Пользователи Сети не оставили без внимания запись стилиста, но далеко не все остались в восторге от будущего проекта. По словам поклонников, им неинтересно смотреть очередной проект про стиль и модную одежду.
«Не впечатлило», «Ужас», — уверены подписчики.