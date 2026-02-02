Новое «Простоквашино» еще свежо в памяти, а что насчет старого? Отличите по 8 кадрам от другого хита СССР (тест)

Без ошибок справятся только выросшие на старых-добрых мультфильмах.

Сейчас все обсуждают новый фильм «Простоквашино» – яркий, динамичный, с узнаваемыми, но обновлёнными героями. Разумеется, на его фоне закономерно всплывает в памяти и старый мультфильм, который многие, кажется, знают наизусть.

А вот что действительно любопытно: сможете ли вы отличить «Простоквашино» по мельчайшим деталям фона от ещё одного хита советской мультипликации – «Ну, погоди!»? Предлагаем устроить проверку!

Попробуйте определить, из какой вселенной этот пейзаж или предмет? Только договоримся: никуда не подглядывайте, ладно? Желаем удачи!

