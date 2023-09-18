Новое правило российского фигурного катания, которое не нарушит даже Валиева: ввели из-за немцев

В отечественном фигурном катании назревает очередной скандал. На контрольных прокатах на стадионе «Мегаспорт» одиночник Петр Гуменник должен был выступить с новой программой, однако, к удивлению собравшихся, спортсмен показал старый материал. Позже Гуменник объяснил странное решение.

Оказывается, надежде российского спорта запретили ставить обновленную короткую программу из-за музыки. Фигурист должен был кататься под хит немецкой метал-группы Rammstein. Однако такой вариант не устроил руководство: сам Петр Гуменник не понимает, почему так произошло.

Отмечается, что другие участники прокатов смогли выступить под композиции зарубежных артистов. Зрители смотрели номера под музыку Майкла Джексона и под знаменитую «Оду радости», являющуюся гимном Евросоюза. Эксперты ожидают, что случай Гуменника может привести к ужесточению правил, касательных музыкального сопровождения выступлений, сообщает «Спорт-Экспресс».