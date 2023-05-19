Новое лицо с третьей попытки: куда пропала Балинская из «Дома-2» после пластики

Анастасия Балинская появилась на телепроекте «Дом-2» в 2017 году. Она покорила каждого участника обаянием и миловидностью, однако сама девушка не была довольна своей внешностью.

Уже после проекта Балинская активно занялась преобразованиями. Она сделала пластику носа, но результат оказался неудачным. Анастасия снова легла под нож хирурга, однако и во второй раз ничего хорошего не вышло. Ее нос даже гнил и отваливался. После третьей попытки стало уже намного лучше. Балинская подала в суд на специалиста и вернула часть суммы, которую она потратила на ринопластику.

Сегодня Анастасия привыкла к «третьему» лицу и даже пошла дальше. Она сделала себе пухлые губы, как у Анджелины Джоли, а также перекрасила волосы в более темный оттенок.

Мнения пользователей Сети о внешности Балинской разделились. Одни считают, что обновления пошли ей только на пользу. Другие утверждают, что раньше ее лицо было намного гармоничнее.

Пока Анастасия не встретила спутника жизни. Она собирается в США, чтобы погостить у родителей. Балинская работает в индустрии красоты и получает деньги от рекламы.