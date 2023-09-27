Новое фото Высоцкой вызывает омерзение: внимание на колени

Юлия Высоцкая в кадре и на светских мероприятиях всегда выглядит безупречно. Звезда тщательно ухаживает за собой, выбирает стильные образы как на рабочем месте, так и за его пределами. В социальных сетях телеведущая также нередко радует фанатов красивыми снимками. Но последние публикации вызвали у ее подписчиков неоднозначную реакцию.

Женщина сфотографировалась у бассейна в темном топе и коротких шортах. Актриса задумчиво прогуливается у воды и сидит на шезлонге, наслаждаясь солнцем. Но пользователи обратили внимание на ноги знаменитости.

Колени и икры Высоцкой так обтянуты кожей, что, кажется, она вот-вот треснет по швам. Создается впечатление, что у артистки нет ни капли жировой ткани, что сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем.