Новое фото младшей дочери Заворотнюк вызвало жаркие споры: внимание на голову девочки

Личная жизнь Анастасии Заворотнюк и ее семьи окутана тайнами. Четыре года актриса не посещает светские мероприятия, не снимается в кино и не выступает на сцене: звезда «Моей прекрасной няни» борется с тяжелой болезнью. Скрывают от публики и младшую дочку артистки — Милу.

Пятилетнюю малышку родители не показывают прессе и подписчикам. Однако недавно Петр Чернышев, отец девочки, сделал исключение, как пишут СМИ. Свою кроху фигурист представил на ледовом шоу. Светловолосая малышка держала в руках плюшевого мишку. Многие поклонники звездной четы не поверили, что на кадрах запечатлена именно Мила. Комментаторов смутил цвет волос ребенка.