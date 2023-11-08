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Новое фото младшей дочери Заворотнюк вызвало жаркие споры: внимание на голову девочки

8 ноября 2023 12:30
Новое фото младшей дочери Заворотнюк вызвало жаркие споры: внимание на голову девочки

Появление малышки произвело фурор.

Личная жизнь Анастасии Заворотнюк и ее семьи окутана тайнами. Четыре года актриса не посещает светские мероприятия, не снимается в кино и не выступает на сцене: звезда «Моей прекрасной няни» борется с тяжелой болезнью. Скрывают от публики и младшую дочку артистки — Милу.

Пятилетнюю малышку родители не показывают прессе и подписчикам. Однако недавно Петр Чернышев, отец девочки, сделал исключение, как пишут СМИ. Свою кроху фигурист представил на ледовом шоу. Светловолосая малышка держала в руках плюшевого мишку. Многие поклонники звездной четы не поверили, что на кадрах запечатлена именно Мила. Комментаторов смутил цвет волос ребенка.

«По фото не видна схожесть с папой. Единственное, что она светленькая, а значит, не в маму. Так сложно что-либо сказать», «Мало похожа на Анастасию, форма головы другая», — рассуждали пользователи Сети.

Новое фото младшей дочери Заворотнюк вызвало жаркие споры: внимание на голову девочки
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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