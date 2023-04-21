Новое фото мальчика из «Шестого чувства» проберет до мурашек: вот что всех шокирует

Хэйли Джоэл Осмент стал звездой мирового масштаба после выхода фильма «Шестое чувство». Мистическая картина с Брюсом Уиллисом стала хитом, а исполнитель роли мальчика с психологическими проблемами получил билет в мир большого кино.

После «Шестого чувства» Осмент стал востребованным актером. Вскоре он снялся в нашумевших фильмах «Искусственный разум» и «Лики смерти». Однако чем старше становился Хэйли Джоэл, тем реже он появлялся в кино.

Дело в том, что актер пристрастился к алкоголю и ушел «во все тяжкие». Однажды он стал виновником автомобильной аварии — в этот момент Осмент был нетрезв. Его приговорили к трем годам надзора и к штрафу. А в 18 лет Хэйли Джоэла принудили пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Все это едва не поставило крест на его карьере. Когда Осмент, наконец, пришел в себя, то предпринял попытки вернуться в кино. Ему удалось заполучить несколько ролей, но все эти проекты остались незамеченными.

Сегодня Осменту 35 лет, но выглядит он старше своего возраста. Актер поправился, отрастил волосы и отпустил бороду. Поклонники до сих пор не могут поверить, что некогда миловидный мальчик с огромным талантом запустил себя до такой степени. А его новые фото совсем не обнадеживают, а шокируют публику еще сильнее.