Новое фото Борисовой всполошило Сеть: что опять случилось с телеведущей

Дана Борисова известна не только благодаря карьерным успехам, но из-за проблем со здоровьем и зависимостей. Неоднократно она оказывалась на реабилитации, о чем смело рассказывает в социальных сетях. При этом поклонники, внимательно следящие за ее жизнью, уверены, что телеведущая вновь решила вернуться к своим пагубным пристрастиям.

Так, фанатов взбудоражила недавняя серия фотографий, на которых Борисова позирует в узком сером платье. Наряд подчеркивает фигуру знаменитости, которая, как уверены поклонники, стала намного стройнее за последнее время.

Подобные перемены во внешности удивили пользователей Сети. Фанаты, обсуждая запись, предположили, что Борисова вновь начала употреблять алкоголь и запрещенные препараты, из-за чего похудела настолько быстро.

«Вы снова зависимы? Резко как-то похудели», «Вот же еще не была такой худой», — пишут пользователи Сети.

Сама Борисова никак не отреагировала на эти комментарии, что, как отметили подписчики, лишь подтвердило их теории.