Новинка Netflix с треском провалилась, но есть и хорошие новости: ее «героя» искали на «Википедии» чаще Трампа

«Википедия» подвела итоги года, и в топе самых читаемых страниц — сплошные политики, блокбастеры и… серийный убийца из 1950-х, Эд Гин. Он занял почётное третье место, обогнав Илона Маска, нового Супермена и даже самого Дональда Трампа.

Но если вы думаете, что это триумф нового сезона «Монстра» от Netflix, то вот парадокс: как раз этот сезон с треском провалился, собрав жалкие 29% от критиков на Rotten Tomatoes. Как же так вышло?

Сериал на дне, но персонаж интересный

Третья строчка в рейтинге Википедии — это показатель, позиция говорит только об одном: в октябре 2025 года миллионы людей услышали имя «Эд Гин» (спасибо анонсам Netflix и Чарли Ханнэму на постерах) и ринулись искать, кто это.

Для поп-культуры Гин — не просто маньяк, а «икона», конструктор, из деталей которого позже собрали Нормана Бейтса и Кожаное Лицо. Людям стало интересно, что в этой истории правда, а что — миф.

Гин популярен, сериал нет

Но само желание узнать правду как раз указывает на то, зрители не хотели досматривать «Монстра». Вот тут и кроется подвох. Судя по отзывам, последняя глава антологии Райана Мерфи оказалась «тяжело смотрибельной и скучной».

Зрители, наслушавшиеся о жутком фермере, который шил костюмы из человеческой кожи, ожидали леденящего душу триллера. Вместо этого получили драму с сомнительным сюжетом. Так что страницу они открыли, историю маньяка прочил, а вот сериал бросили.

Несмотря на катастрофические 29% «свежести», сериал какое-то время входил в топ-10 самых просматриваемых шоу Netflix. Впрочем, все мы понимаем, что так платформа пыталась подогреть интерес к заведомо провальному проекту. В сухом остатке и это не помогло.

История Гина в 2025 году — это идеальный пример того, как громкое имя, грамотный пиар и всеобщее любопытство могут вознести тему на вершины поисковых запросов, но при этом не спасти Netflix от череды провалов.

