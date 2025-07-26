Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)

Если не знали, что посмотреть на выходных, эта подборка для вас.

За первую половину 2025 года вышло немало крутых сериалов — и громкие продолжения хитов, и новые сильные проекты, которые быстро собрали армию поклонников. Мы решили выбрать пять самых заметных новинок, на которые точно стоит потратить время.

У всех этих сериалов пока вышел только первый сезон, так что вы легко можете посмотреть их за пару вечеров. В подборке есть и напряжённые триллеры, и вдумчивые мелодрамы, и даже индустриальная сатира — жанры на любой вкус.

Главное — у всех проектов отличные рейтинги и мощные сценарии, так что скучать точно не придётся.

«Аутсорс»

Страна: Россия

Рейтинг: IMDb — 7.3, Кинопоиск — 7.8

1996 год. Россия вот-вот введёт мораторий на смертную казнь. В тюрьму особого режима приходит новый надзиратель Константин. Он сталкивается с идеей, что правосудие можно отдать в руки родных жертв — буквально.

С коллегами он запускает сомнительный бизнес: казни на аутсорсинг. Сначала это кажется способом восстановить справедливость, но деньги быстро начинают размывать моральные границы.

«Киностудия»

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 8.1, Кинопоиск — 8.2

Мэтт Ремик, амбициозный продюсер, получает повышение и становится главой известной кинокомпании Continental Studios. Его первый вызов на новой должности — управление масштабной супергеройской лентой.

Чем дальше, тем очевиднее: за кулисами гламура царят интриги, абсурд и постоянное давление со стороны студии и инвесторов. Комедия о том, как выглядит киноиндустрия изнутри.

«Гангстерленд»

Страна: Великобритания, США

Рейтинг: IMDb — 8.4, Кинопоиск — 8.3

Лондон на грани вспышки гангстерской войны. Два влиятельных преступных клана — Харриганы и

Стивенсоны — соблюдают хрупкий мир. Всё рушится, когда исчезает сын главы Стивенсонов. Последний, кто видел его живым — наследник другой семьи, Эдди Харриган. Чтобы не разгорелся хаос, ситуацию должен уладить Гарри Де Соуза — профессионал по устранению «проблем».

Но легко ли держать баланс, когда на кону — власть и кровь?

«Переходный возраст»

Страна: Великобритания

Рейтинг: IMDb — 8.2, Кинопоиск — 7.4

Жизнь 13-летнего Джейми меняется за один день: его обвиняют в убийстве одноклассницы. Сериал показывает, как герой оказывается под давлением общественного осуждения и пытается разобраться, что же привело к трагедии.

История поднимает важные темы — влияние соцсетей, токсичной маскулинности, буллинга и жестокости среди подростков. При этом авторы показывают: переходный возраст переживают не только дети, но и всё общество, которое сталкивается с неудобными вопросами и меняющимися нормами.

«Времена года»

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7.2, Кинопоиск — 7.3

Три супружеские пары на протяжении многих лет вместе ездили в отпуск. Но всё меняется, когда одна из пар внезапно разводится. Это событие становится поводом для остальных посмотреть на свои отношения с новой стороны.

За лёгкой оболочкой летних посиделок скрываются кризисы, накопленные обиды и незаданные вопросы. Тёплая, но честная история о дружбе, любви и взрослении внутри брака.

Каждый из этих сериалов по-своему цепляет: где-то — мощной драмой, где-то — атмосферой, а где-то — просто отлично написанными персонажами. Если хочется чего-то нового, но качественного — здесь точно найдётся, с чего начать.

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