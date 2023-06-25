Новая жертва пластики: Елена Яковлева рассекретила, что сотворила с лицом

Елена Яковлева стала актрисой первого эшелона благодаря драме «Интердевочка». Хрупкая блондинка с миловидной внешностью покорила зрителей своей улыбкой и обаянием. Сериал «Каменская» закрепил ее статус кинозвезды.

К сожалению, актриса стала заложницей собственной красоты. В отчаянных попытках сохранить молодость Яковлева пошла на радикальные меры в виде косметологии и пластики. 62-летняя Елена Алексеевна честно призналась, что не раз обращалась к хирургам. Она выбрала специалиста, который перекраивал внешность легендарной Людмилы Гурченко.

Яковлева делала подтяжку лица, вставляла нити и колола ботокс. Теперь у нее перетянутая кожа, надутые губы и неровный тон лица. Она стала очередной жертвой пластики. Но актриса продолжает ходить к специалистам, ведь она панически боится стареть.

«Это очень неприятно», — откровенно сказала она на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Бьюти-процедуры, по словам Елены Алексеевны, помогают ей сохранить эстетический вид. Также эти «обновления» облегчают работу операторам, которые устают выставлять свет на морщинистое лицо актрисы, чтобы снять крупный план.