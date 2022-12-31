Новая жена Прилучного занервничает: Муцениеце блеснула шикарной фигурой в белье

Павел Прилучный в этом году не уставал давать поводы для обсуждений. Сначала поклонники удивлялись его стремительному браку с Зепюр Брутян, который многие приняли за розыгрыш. А сейчас все чаще появляются новости о беременности молодой жены Павла. На этом фоне интернет-пользователи внимательно следят и за бывшей супругой актера Агатой Муцениеце. Она стойко держится и никак не комментирует перемены в жизни экс-возлюбленного. Хотя новыми снимками в соцсетях, по мнению фолловеров, она хочет заставить новую жену Прилучного занервничать.

В кадре Агата позировала в откровенном нижнем белье напротив зеркала. Тонкая ткань не скрывала стройную фигуру и рельефный пресс актрисы. По всей видимости, в тренажерном зале Муцениеце провела не один день, добиваясь таких форм. А началось все с изнуряющих тренировок для проекта «Ледниковый период», за время которых актриса сильно похудела.