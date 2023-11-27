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Новая высота для всех мировых звезд: SHAMAN сообщил об успехе, который уже не переплюнуть

27 ноября 2023 00:30
Новая высота для всех мировых звезд: SHAMAN сообщил об успехе, который уже не переплюнуть

Выступление певца спровоцировало транспортный коллапс.

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, покорил российский музыкальный олимп чуть больше года назад. В прошлом участник шоу «Фактор А» и «Голос», он прославился как исполнитель патриотических песен. Теперь Ярослав имеет тысячи поклонников по всей стране и готовится собрать стадион.

В ближайшую субботу певец выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Это первый концерт стадионного уровня в карьере звезды — и уже грандиозный успех. Дронов утверждает, что ажиотаж вокруг выступления такой, что доехать в эти дни из Москвы до Северной столицы не представляется возможным: все раскупили фанаты артиста, мечтающие увидеть новое шоу.

SHAMAN рассказал, что билеты на поезда и самолеты на 9 сентября проданы. Радостной новостью исполнитель поделился в своем Telegram-канале и добавил, что с нетерпением ожидает встречи с поклонниками и выражает благодарность за интерес к своему творчеству.

Фото: Global Look Press/ Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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