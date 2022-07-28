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«Новая Волочкова»: покинувшая страну Собчак пошла вразнос

28 июля 2022 10:55
«Новая Волочкова»: покинувшая страну Собчак пошла вразнос

Журналистка продемонстрировала растяжку в бикини.

Ксения Собчак не так давно улетела в отпуск на Сардинию. В соцсетях она продолжает вести насыщенную виртуальную жизнь — общается с подписчиками, публикует снимки с сыном Платоном. А на днях покинувшая страну Собчак пошла вразнос. Она опубликовала видео в Сети, на котором танцует перед зеркалом в бикини зеленого оттенка в темный горошек. На плечи Собчак накинут легкий летний халат в тон, подолом которого она размахивает под музыку. А в конце ролика журналистка еще и демонстрирует растяжку, высоко поднимая ногу.

Ксения иронично подписала пост, отметив, что таким образом «импортозамещает» Бритни Спирс или Бейонсе. Но фоллловеры сравнили ее с другой звездой, пристрастие которой к показу шпагатов на отпуске хорошо известно.

«Новая Волочкова», «Волочкова поставит лайк», «Что это было? Какой-то перебор», «Зачем эта пошлость?», «Волочкова, Бузова, и Собчак туда же», «Копирует заклятую подругу Настю», — раскритиковали журналистку пользователи в комментариях.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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2 комментария
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