«Новая Волочкова»: покинувшая страну Собчак пошла вразнос

Ксения Собчак не так давно улетела в отпуск на Сардинию. В соцсетях она продолжает вести насыщенную виртуальную жизнь — общается с подписчиками, публикует снимки с сыном Платоном. А на днях покинувшая страну Собчак пошла вразнос. Она опубликовала видео в Сети, на котором танцует перед зеркалом в бикини зеленого оттенка в темный горошек. На плечи Собчак накинут легкий летний халат в тон, подолом которого она размахивает под музыку. А в конце ролика журналистка еще и демонстрирует растяжку, высоко поднимая ногу.

Ксения иронично подписала пост, отметив, что таким образом «импортозамещает» Бритни Спирс или Бейонсе. Но фоллловеры сравнили ее с другой звездой, пристрастие которой к показу шпагатов на отпуске хорошо известно.