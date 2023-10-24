Новая Светличная снимается голой, а Миронов был шпионом: звезд «Бриллиантовой руки» заменили на иностранцев

Такими героев советского кино вы еще не видели.

В последние годы фильмы времен СССР переживают новую волну популярности. Киноделы один за другим снимают ремейки или продолжения классики. Не остаются в стороне и зрители. Они подарили новые лица любимым персонажам, заручившись помощью современных технологий.

Нейросети вовсю используются при съемках новых фильмов. Они помогают оживлять на экране ушедших из жизни артистов, улучшать спецэффекты и делать картины более зрелищными. Почему бы не представить на месте героев «Бриллиантовой руки» звезд Голливуда, подумали зрители.

В роли таинственной блондинки Анны Сергеевны появилась недавно сыгравшая Барби Марго Робби. Вместо Андрея Миронова в Козодоева перевоплотился «агент 007» Дэниэл Крэйг. А Юрия Никулина заменил звезда «Форреста Гампа» Том Хэнкс. Результат поражает правдоподобностью, но советские актеры в этом фильме смотрелись все же более органично.