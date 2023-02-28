Новая русская звезда Голливуда: что стало с малышом из рекламы подгузников (фото)

Дети, снимавшиеся в рекламных роликах, довольно быстро понимают, как устроены будни актера. Поэтому для многих этот опыт становится последним. Однако для Марты Тимофеевой нахождение в творческой среде было привычным и, пожалуй, единственным решением.

Мама малышки посвятила свою жизнь балету, а отец — музыке. В такой семье девочка с самых ранних лет училась артистизму и другим важным для актера навыкам. А всего в 6 месяцев этого светловолосого и голубоглазого младенца сняли в милой рекламе подгузников.

Со временем ей стали предлагать более серьезные контракты, и, наконец, Марта решила попробовать свои силы в Голливуде. Она успешно прошла несколько туров, и именно эту маленькую россиянку заметили среди сотен других малышек. Так ей и досталась одна из ведущих ролей в детективном сериале «Тайное общество мистера Бенедикта». Впрочем, в титрах фамилия девочки была изменена на Кесслер, поэтому теперь она будет строить карьеру именно под этим псевдонимом.