Новая реальность ужаснет: американцы призвали отказаться от доброго Рождества

В середине декабря ожидается премьера рождественского фильма «Злой». Картина повествует о легендарном Гринче, похитившем праздник. Вот только жанр этого фильма — жесткий хоррор, который напугает любого взрослого.

Недавно в Сети состоялась премьера трейлера, вызвавшего огромное любопытство у публики. Судя по всему, зрителей ждет кровавая история про маньяка-злодея и его жертву — маленькую девочку. Спустя годы она вырастает и начинает мстить монстру за то, что когда-то он расправился с ее мамой и папой прямо на Рождество.

История далеко не новая. Она основана на детской книге «Как Гринч украл Рождество», вот только создатели ужастика скорректировали сюжет и превратили его в хоррор-версию. Хотя и в оригинальной сказке немало жестокости: злодей совершает убийство в период праздников, чем повергает жителей спального городка в шок.

За последние годы жанр ужасов начал набирать новые обороты. Сегодня стало модно снимать хорроры о героях детских сказок и представлять их кровожадными монстрами. Среди ярких примеров «Винни-Пух: Кровь и Мед» и ужастик по мотивам «Питера Пена». Также стало известно, что аналогичный «перезапуск» ожидает «Бэмби», где главный герой превратится в жестокого карателя людей.

Если так пойдет и дальше, то от доброго Рождества в Америке ничего не останется, а в канун праздника перед глазами будут стоять сплошные ужасы.