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Новая профессия: лишившаяся работы Сябитова ошеломила признанием

13 июля 2022 16:50
Новая профессия: лишившаяся работы Сябитова ошеломила признанием

Сваха рассказала, что стала бабушкой.

60-летняя Роза Сябитова ошеломила подписчиков в соцсетях признанием. По словам свахи, ее дочь Ксения стала мамой. Внучка Сябитовой появилась на свет накануне в столичном роддоме. Роза выразила слова благодарности и команде врачей, и персоналу клиники. Отдельно Сябитова обратилась к дочери и ее возлюбленному Максиму, подчеркнув, что они подарили ей «новую профессию».

«Я официально стала бабушкой», — написала сваха в Telegram-канале.

Рождение внучки она назвала самым драгоценным подарком. Теперь Розе придется снова вспоминать навыки ухода за малышами. Ранее она признавалась, что уже обустроила все в доме для новорожденной. Предполагается, что молодая семья несколько месяцев проведет в особняке Сябитовой под ее присмотром.

Для лишившейся работы свахи забота о внучке станет пока основным занятием. Съемки шоу «Давай поженимся!» уже несколько месяцев поставлены на паузу, а значит, Розе не придется подстраивать свой график под режим малышки.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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