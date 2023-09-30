Новая Примадонна: эта известная певица утерла нос Пугачевой

Многие годы титул лучшей и главной певицы России принадлежал бессменной примадонне эстрады Алле Пугачевой. У нее не было конкуренток, и женщина, которая поет, властвовала на сцене не одно десятилетие. Однако в прошлом году даже самые преданные поклонники изменили Алле Пугачевой.

По данным опроса ВЦИОМ, большинство людей отдали свой голос Полине Гагариной, сделав ее главной певицей страны. Респонденденты ответили, что она много лет выступает на сцене, достойно представляла Россию на Евровидении и обладает уникальными вокальными данными.

Кроме того, поклонники отметили ее оптимизм и потрясающие жизнелюбие, которым она заражает всех вокруг. Стоит отметить, что Аллу Пугачеву голосовавшие тоже не забыли. Но ей досталась лишь вторая строчка рейтинга. А замыкает тройку лучших российских певиц Валерия. Она заработала всего на 1% меньше голосов, чем обладательница серебра.