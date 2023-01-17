Новая Наоми Кэмпбелл: эту девочку признали самой красивой в Нигерии (фото)

Знаменитая красавица Наоми Кэмпбелл всегда славилась своим взрывным характером и порой очень предвзятым отношением к своим коллегам. Однако в модельном бизнесе уже появился ее двойник, и, кажется, характер этой начинающей манекенщицы гораздо приятней.

Маленькая Джаре с 4 лет весьма успешно участвует в модных фотосессия и показах. Ее творчество уже привлекло множество поклонников, а на своей родине — в Нигерии — она по праву считается самой красивой девочкой страны. Такое звание вполне заслуженно, ведь малышка с темно-шоколадным цветом кожи, большими чарующими глазами и шикарными кудрявыми волосами может спокойно соревноваться даже с более взрослыми и востребованными моделями.

Кукольная внешность девочки привлекает агентов, и они вряд ли оставят ее без внимания. Тем не менее Джаре считает себя обычным ребенком и еще не успела заразиться звездной болезнью, чем не может похвастаться скандальная Черная пантера.