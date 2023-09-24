Новая любовь Челобанова превзошла Пугачеву: речь вот о чем

Алла Пугачева всегда выбирала мужчин моложе себя. Когда артистке было чуть за сорок, она закрутила роман с Сергеем Челобановым. Разница в возрасте с ним составляла всего 12 лет, в отличие от следующих супругов.

Но Сергей категорически отказался залезать «под каблук» требовательной Примадонны. Напротив, своими выходками он изводил звезду несколько лет. Ухудшало ситуацию злоупотреблением алкоголем. Челобанов мог запросто напиться и не выйти на выступление, нередко становился агрессивным. Однажды он запустил в стену стеклянным графином — Алла Борисовна едва успела увернуться. Неудивительно, что через три года эти отношения иссякли. Певица переключилась на Киркорова, а Сергей начал крутить романы один за другим.

Остепенился артист только в 2014 году. Тогда он встретил вокалистку Евгению Долгову. Девушка была моложе певца на 25 лет, но это не помешало отношениям. Через два года у пары родился сын Саша. Сегодня Челобанов стал отличным отцом и мужем, хотя со своей зависимостью справиться до конца так и не смог. Но, в отличие от Пугачевой, молодой жене удается держать смутьяна в узде.