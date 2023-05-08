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Новая королева сердец названа: не поверите, кто занял место леди Дианы

8 мая 2023 20:30
Новая королева сердец названа: не поверите, кто занял место леди Дианы

Она выступает против устаревших правил.

Похоже, что Карлу III никогда не простят измену принцессе Диане и последующий развод с ней. А доказала это недавня коронации британского монарха.

На улицах Лондона во время процессии было внушительное количество людей, в чьих руках красовались плакаты в поддержку Меган Маркл. Дело в том, что подданные считают именно ее достойной преемницей королевы людских сердец. Как и леди Ди, американская актриса выступает против устаревших монаршей семьи и достаточно искренне общается с публикой или журналистами.

Такое поведение вряд ли устраивает членов династии Виндзоров. Однако общественность приходит в восторг, когда узнает о молчаливых протестах возлюбленной Гарри. К тому же Меган считают более открытой и доброжелательной, чем Кейт Миддлтон, которая сегодня по праву носит титул принцессы Уэльской. Но этот статус не гарантирует ей любовь народа.

Новая королева сердец названа: не поверите, кто занял место леди Дианы
Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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