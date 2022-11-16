Новая Гурченко вызвала оторопь: россияне отказываются на нее даже смотреть

С момента премьеры фильма «Карнавальная ночь» прошло уже 66 лет. Но до сих пор это одна из самых любимых новогодних картин у телезрителей. Тем не менее современные «киношники» решили составить конкуренцию работе Эльдара Рязанова. Уже сейчас вовсю проходят съемки ленты с шутливым названием «СамоИрония судьбы!», которая выйдет на одном из федеральных телеканалов. Сюжет фильма повторяет ту самую историю о празднике, к которому готовятся сотрудники ДК. Кроме того, в сюжет будут вплетены пародии на популярные сериалы и песенные хиты.

Роли в фильме получили Ольга Бузова, Сергей Жуков, Павел Воля, Алсу и многие другие. А знаменитую песню Людмилы Гурченко «Пять минут» исполнит в ленте Клава Кока. Для молодой певицы даже подготовили образ, похожий на один из нарядов артистки — платье в горошек с пышной юбкой.

Пользователи Сети уже раскритиковали такую замену Гурченко. Многие и вовсе сразу заявили, что смотреть на «такую Леночку Крылову» отказываются.