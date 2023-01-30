Новая Гурченко: гляньте, какой стала Марина Хлебникова после чудовищного пожара
Преображение звезды никого не оставит равнодушным.
Марина Хлебникова окончательно пришла в себя после страшной трагедии, случившейся с ней в 2021 году. Тогда любимая многими певица оказалась на грани жизни и смерти.
Исполнительница хита «Чашка кофею» пострадала при пожаре в своей квартире. Впоследствии звезду госпитализировали с многочисленными ожогами по всему телу. В Сети писали, что особенно пострадали глаза и лицо знаменитости.
Артистке пришлось перенести ряд серьезных операций и пройти сложную реабилитацию. Однако этот кошмар остался позади. Звезду давно выписали из больницы, и она вернулась к привычной жизни.
Теперь интернет-пользователи не устают обсуждать новую внешность певицы. К тому же артистка несколько изменила свой стиль в одежде и все чаще отдает предпочтение незаурядным и весьма оригинальным нарядам. Например, не так давно она вышла в свет в блестящем пиджаке и шляпе.
Многие твердят, что знаменитость стала второй Людмилой Гурченко, которая при жизни также славилась любовью к броской одежде и пластике.