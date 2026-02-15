Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый

Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый

15 февраля 2026 18:07
Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый

У франшизы о мальчике, который выжил, есть шанс исправить ошибки книги в сериальном ремейке HBO, но у «Космера» этих ошибок просто не будет с самого старта.

Ключевая проблема «Гарри Поттера», о которой говорили даже фанаты, – зыбкость магических правил. Джоан Роулинг создала мир, который обожают миллионы, но, если присмотреться к его механике, начинаешь замечать, как часто законы магии гнутся под сюжет.

Взять хотя бы перемещения во времени. В «Узнике Азкабана» маховик времени работает ровно так, как нужно авторам, – по принципу замкнутой петли, где всё уже случилось (а-ля детерминизм).

Но потом выясняется, что эти же маховики использовались для спасения невинных, а в Министерстве магии их хранят целую полку.

Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый

И сразу возникает вопрос: почему бы не отмотать пару десятков лет и не предотвратить войну с Волан-де-Мортом ещё до её начала? Ответа нет, потому что иначе не было бы книг.

Феликс Фелицис даёт невероятную удачу, но о нем вспоминают лишь когда нужно усилить драму.

Теперь к хорошим новостям. Apple TV готовит экранизацию цикла «Космер» Брендона Сандерсона – автора, которого называют антиподом Роулинг именно по части магических систем.

Сандерсон следует простому закону: способность автора создавать напряжение обратно пропорциональна чёткости магических правил. То есть чем яснее читатель понимает, что магия может, а что нет, тем сильнее он переживает за героев.

В мире «Космера» у магии всегда есть цена, ограничения и внутренняя логика.

Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый

Металлы нужно сжигать, чтобы получить силу. Буресвет надо накопить, прежде чем использовать. И если персонаж владеет божественной искрой, это не значит, что он может всё – скорее наоборот, это накладывает дополнительные ограничения.

Сандерсон не подстраивает магию под сюжет – он строит сюжет на основе магии.

Планы Apple TV амбициозны: «Рождённый туманом» выйдет в формате фильмов, «Архив Буресвета» – сериалом. И главное: сам Сандерсон участвует в производстве.

Значит, что мир, который он создавал десятилетиями, не перепишут в угоду продюсерам и не упростят до «волшебной палочки, которая решает всё».

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Гарри Поттер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
Готовы ждать 4 года? «Гарри Поттер» от НВО точно разочарует фанатов Волан-де-Морта – Киллиана Мерфи все-таки не увидим Готовы ждать 4 года? «Гарри Поттер» от НВО точно разочарует фанатов Волан-де-Морта – Киллиана Мерфи все-таки не увидим Читать дальше 15 февраля 2026
Замок, змея и мальчик-волшебник — все уже было в этом сериале задолго до «Гарри Поттера»: рейтинг 8,8 Роулинг даже не снился Замок, змея и мальчик-волшебник — все уже было в этом сериале задолго до «Гарри Поттера»: рейтинг 8,8 Роулинг даже не снился Читать дальше 15 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше